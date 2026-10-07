Schottisches Drama neu gedacht Kleines Theater zeigt „Macbeth“ als Zweipersonenstück Thomas Kölsch 07.10.2026, 10:00 Uhr

i Steffen Laube als Macbeth Patric Prager

Zwei Figuren, eine Bühne, ein Abgrund. Im Kleinen Theater Bad Godesberg bringt Florian Hackspiel John von Düffels „Macbeth“ in radikaler Reduktion auf die Bühne: Machtgier, Schuld und der Zerfall zweier Seelen in unmittelbarer Intensität.

Eine Prophezeiung bringt den Untergang. Nur ein paar Worte, doch die genügen schon, um den Machthunger des schottischen Feldherrn Macbeth zu wecken. Und um ihn damit dem Untergang zu weihen. König solle er werden, das versprechen ihm drei orakelnde Hexen im Moor, die damit die Handlung von Shakespeares blutiger Tragödie ins Rollen bringen.







Artikel teilen

Artikel teilen