„Das kunstseidene Mädchen“ wird im Oktober im Kleinen Theater in Bad Godesberg als Chanson-Musical gespielt. Dabei wirkt das Stück keinesfalls kitschig, sondern kann mit Details und einer großartigen Neele Pettig als Hauptfigur überzeugen.
Da steht sie nun, zwischen gepackten Koffern, und weiß nicht wohin mit sich. Ein Glanz will Doris werden, eine frühe Form des heutigen It-Girls, von den Männern begehrt, umworben und beschenkt. Doch so einfach, wie es sich die unbedarfte 18-jährige Hauptfigur in Irmgard Keuns legendärem Großstadtroman „Das kunstseidene Mädchen“ denkt, ist es natürlich nicht.