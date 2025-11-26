Weitere Filialen geplant Kleines Lokal bietet Sushi und Fusion-Küche im Brohltal Martin Ingenhoven 26.11.2025, 05:00 Uhr

i Ausgedruckt auf einen Zettel dienen die Bestell-Listen anschließend als Versiegelung für die Tüten. Martin Ingenhoven

Minh Toan Nguyen aus Niederzissen leitet das kleine Restaurant „Min-An“ im Brohltal. Hier gibt es Sushi und Bowls. Während hier vor allem Kunden zum Abholen bestellen, hat eine zweite Filiale zwischen Heppingen und Lohrsdorf eher Restaurantcharakter.

Kulinarisch ist das Brohltal – mit Ausnahme einiger Leuchttürme – eher bodenständig aufgestellt. Wer von Brohl bis Oberzissen und weiter fährt, findet eine ganze Reihe von Imbissen, Dönerbuden und Restaurants, die man mit dem Attribut „gutbürgerlich“ beschreiben kann.







