Zum Start des Rosenmontagszuges in Altenburg regnete es ungemütlicherweise. Doch davon ließen sich die Narren nicht abhalten. Und so fand der kleine, aber feine Zug seinen Weg durch die Ahrtalgemeinde.
Nicht nur Stimmung und gute Laune, sondern auch Optimismus sind gefragt. Gerade für die Menschen in einem Ort, der von der Flutkatastrophe am 14/15. Juli 2021 so schwer und nachhaltig getroffen worden ist, wie der Altenahrer Ortsteil Altenburg in der Ahrschleife unterm „Teufelsloch“.