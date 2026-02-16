Karneval im Kreis Ahrweiler
Kleiner, aber feiner „Zoch“ zog durch Altenburg
Gut beschirmt: Zum Auftakt des Zuges in Altenburg gibt es einen fiesen Regen.
Gut beschirmt: Zum Auftakt des Zuges in Altenburg gibt es einen fiesen Regen.
Frank Bugge

Zum Start des Rosenmontagszuges in Altenburg regnete es ungemütlicherweise. Doch davon ließen sich die Narren nicht abhalten. Und so fand der kleine, aber feine Zug seinen Weg durch die Ahrtalgemeinde.

Lesezeit 1 Minute
Nicht nur Stimmung und gute Laune, sondern auch Optimismus sind gefragt. Gerade für die Menschen in einem Ort, der von der Flutkatastrophe am 14/15. Juli 2021 so schwer und nachhaltig getroffen worden ist, wie der Altenahrer Ortsteil Altenburg in der Ahrschleife unterm „Teufelsloch“.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren