Kempowskis „Deutsche Chronik“ Kleine Bonner Bühne zeigt Größe Thomas Kölsch 05.05.2026, 14:00 Uhr

i Das Ensemble des Kleinen Theaters bringt die Geschichte Walter Kempowskis auf die Bühne. Patric Prager – die Prager Botschaft. Kleines Theater Bad Godesberg

Mit „Ein Kapitel für sich“ zeigt das Kleine Theater Bad Godesberg den nächsten Teil von Walter Kempowskis umfangreicher „Deutscher Chronik“. Diesmal rückt die eigene Geschichte des Autors zunehmend in den Mittelpunkt.

An Mut scheint es Frank Oppermann nicht zu mangeln. An Hartnäckigkeit ebenso wenig. Schon mehrfach hat der Intendant des Kleinen Theaters Bad Godesberg in den vergangenen sieben Jahren Projekte gestemmt, die eigentlich auf die eine oder andere Weise viel zu groß für das Haus mit seiner Wohnzimmerbühne schienen – und das durchaus erfolgreich.







Artikel teilen

Artikel teilen