Projekt in Sinzig Kleine Änderungen bei Plänen für Mensa und Stadthalle Judith Schumacher 25.09.2025, 13:00 Uhr

i Auf dem Eingangsriegel des Grundschulbaus, in dem sich auch die Toilettenanlage befinden, sollen Mensa und Stadthalle entstehen. Judith Schumacher

Bei den Plänen für die Mensa und die Stadthalle am Sinziger Schulzentrum gibt es mehrere kleinere Änderungen gegenüber der ursprünglichen Bedarfsplanung. Wie der aktuelle Stand der Dinge aussieht, erfuhr nun der Stadtrat.

Wie geht es mit der neuen Mensa und der geplanten Stadthalle am Sinziger Schulzentrum weiter? Darüber wurde es jetzt im Sinziger Stadtrat informiert. Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi), berichtete vom neuesten Sachstand.







