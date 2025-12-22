Profilschärfung mit Beethoven Klassische Philharmonie Bonn unter neuer Leitung Thomas Kölsch 22.12.2025, 16:00 Uhr

i Der Geiger Moritz Ter-Nedden (links) ist neuer Orchesterdirektor der Klassischen Philharmonie Bonn. Thomas Kölsch. Thomas Koelsch

Die Klassische Philharmonie Bonn ist sicher ein kulturelles Aushängeschild der Stadt. Das Ensemble hat 2026 viel vor. Das Leitungsteam ist mit dem Einstieg von Geiger Moritz Ter-Nedden als neuem Orchesterdirektor vollständig.

Frischer, jünger und gleichzeitig den alten Meistern verpflichtet: Diesen Spagat will die Klassische Philharmonie Bonn in Zukunft wagen. Nachdem Intendant Nils Liepe, selbst ein erfolgreicher Pianist, schon seinen Bruder Niklas für die künstlerische Projektentwicklung mit ins Boot geholt hatte, ist das Leitungsteam seit dieser Spielzeit durch den Einstieg des Violinisten Moritz Ter-Nedden als Orchesterdirektor vollständig.







