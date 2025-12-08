Konzert in Bad Neuenahr Klassische Philharmonie Bonn ist zurück im Kurhaus Thomas Kölsch 08.12.2025, 17:00 Uhr

i Die Klassische Philharmonie Bonn ist unter neuer Leitung zurück im Kursaal von Bad Neuenahr. Thomas Koelsch

Die Klassische Philharmonie Bonn ist mit einem Konzert der Reihe „Wiener Klassik“ in den Neuenahrer Kurhaussaal zurückgekehrt. Dabei sollten nicht nur die Ohren der Zuschauer auf ihre Kosten kommen. Doch das Konzept ging nicht ganz auf.

Mit einem umjubelten Konzert ist die Klassische Philharmonie Bonn an ihre alte Bad Neuenahrer Wirkungsstätte zurückgekehrt: Erstmals seit der Flutkatastrophe spielte das Orchester wieder im großen Saal des Kurhauses, das vor vier Jahren schwer beschädigt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen