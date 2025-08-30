Homer, Shakespeare und Schiller im Schauspiel, Verdi und Rossini in der Oper: In der Spielzeit 2025/2026 greift das Theater Bonn auf einige der größten Dichter, Dramatiker und Komponisten der Literatur- und Musikgeschichte zurück, die allerdings mitunter recht modern rezipiert werden. Dazu gesellen sich Texte (und Arien) voll gesellschaftspolitischer Relevanz, musikalische Geheimtipps sowie ein echtes Herzensprojekt von Generalmusikdirektor Dirk Kaftan. Ein ambitioniertes, forderndes Programm mit neu gedachten Klassikern einerseits und zeitgenössischen Stoffen andererseits, das überaus vielversprechend wirkt. Jetzt muss nur noch das Publikum mitziehen. Die Rhein-Zeitung skizziert ein paar potenzielle Höhepunkte.

Schon der Auftakt der Spielzeit hat es in sich: Nichts Geringeres als „Die Odyssee“, die in der heutigen Zeit sinnbildlich für so viele Situationen stehen kann, wollen das Theater Bonn und das Beethoven Orchester Bonn im Schauspielhaus Bad Godesberg als Sprechoper auf die Bühne bringen. Komponist und Schlagzeuger Ketan Bhatti, der in diesem Jahr Stipendiat des Beethovenfest-Fellowship-Programms ist, setzt dabei auf Reibung und Beeinflussung zwischen Musik und Text, um das mehr als 2500 Jahre alte Epos in die Gegenwart zu übertragen. Dass ihm dies durchaus gelingen kann, hat Bhatti zusammen mit seinem Bruder schon mehrfach bewiesen – die beiden waren unter anderem für die Musik der grandiosen Breakdance-Produktion „Flying Bach“ verantwortlich, mit der die Berliner Kompanie Flying Steps 2010 international für Furore sorgte. Regie führt Hausregisseur Simon Solberg; die Uraufführung findet am 10. September statt.

Ein Bild erodierender Demokratien

Auch Falstaff, der trinkwütige und raumgreifende Soldat aus diversen Königsdramen Shakespeares, macht im Schauspielhaus seine Aufwartung. Der österreichische Dramatiker Ewald Palmetshofer, Hausautor des Münchner Residenztheaters, hat ihm sogar den Titel eines Heiligen verliehen, während er die Handlung von „Henry IV“ in die Gegenwart überträgt und ein Bild erodierender Demokratien zeichnet, in denen zunehmend die Autokraten an die Macht kommen und alles zerschlagen, was andere in Jahrzehnten sorgsam aufgebaut haben. Davon lässt sich „Sankt Falstaff“ freilich nicht die Laune verderben, zumindest bis sein Saufkumpan Harri als Sohn des neuen Herrschers in die Zirkel der Macht aufsteigen soll und dafür die Freundschaft bereitwillig opfert. Was tut man nicht alles für die Macht. Die Uraufführung im Januar diesen Jahres kam denn auch hervorragend an, die Messlatte für Regisseur Tilmann Köhler liegt also hoch.

Der starke Polit-Bezug ist in dieser Spielzeit auffällig. Bei Felix Krakaus Umgestaltung von Schillers „Don Karlos“ wird dies noch durch allerlei Seifenoper-Elemente konterkariert, bei Bertha von Suttners Antikriegsroman „Die Waffen nieder“ nicht mehr. Es geht um Verantwortung und Verdrängung, ebenso wie bei Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, und um Mut und um Angst, so wie bei Lukas Rietzschels „Das beispielhafte Leben des Samuel W“. Der letztgenannte Text ist besonders aktuell, handelt er doch von einem Kommunalpolitiker, der sich einer radikalen Partei angeschlossen hat und doch gleichzeitig aus der Mitte der Gesellschaft zu kommen scheint. Ohnehin rückt das Bonner Schauspiel immer wieder Konflikte in den Fokus und die Art, wie Menschen damit umgehen. Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ und Anton Tschechows „Die Möwe“ passen in diesen Komplex hervorragend hinein.

i Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ findet sich ebenfalls wieder im Programm. Bettina Stoess

Die Bonner Oper widmet sich derweil gleich zweimal Giuseppe Verdi: „Nabucco“ eröffnet Anfang Oktober unter der Leitung von Will Humburg und in der Regie von Roland Schwab die Saison, im März folgt dann „Otello“. Ebenfalls doppelt vertreten ist Giacomo Puccini mit „Madama Butterfly“ und „Tosca“, dazu kommen Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Gioachino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ (allerdings in einer überaus kraftvollen Inszenierung von Matthew Wild samt Street-Dance-Elementen) und Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ – alles Klassiker und Publikumsmagnete. Die letztgenannte Oper erfährt allerdings eine Neuinterpretation durch Regisseur Volker Lösch, der mit seinen Rechercheprojekten immer wieder sehr politische Stücke inszenierte und dem „Freischütz“ sicherlich eine ganz eigene, messerscharfe Ausrichtung verleihen wird.

Zudem rücken die Bonner mit Peter Ronnefelds „Die Ameise“ ein weiteres lange vergessenes Werk wieder in den Fokus, während sie mit Param Virs „Awakening“, das den Lebensweg von Siddhartha Gautama zum Buddha nacherzählt, sogar eine Uraufführung im Programm haben, auf die der Generalmusikdirektor Dirk Kaftan schon einige Jahre lang hinfiebert. Dirigiert wird sie allerdings von Daniel Johannes Mayr. Erwähnt werden sollte zum Schluss noch die traditionelle Musical-Produktion, diesmal mit „Tootsie“, basierend auf der gleichnamigen Travestie-Komödie mit Dustin Hoffman. Im Mittelpunkt steht der erfolglose Schauspieler Michael Dorsey, der sich irgendwann kurzerhand als Frau verkleidet und so die weibliche Hauptrolle einer TV-Soap ergattert, was natürlich mit gewissen Problemen einhergeht, vor allem als auch noch die Liebe ins Spiel kommt.

Premierentermine an der Oper:

3. 10.: Giuseppe Verdi, „Nabucco“

5. 10.: „Nessun Dorma“ (Opernnacht)

12. 10.: Giacomo Puccini, „Madama Butterfly“

26. 10.: „Tootsie“ (Musical)

16. 11.: Richard Strauss, „Die Frau ohne Schatten“

23. 11.: Engelbert Humperdinck, „Hänsel und Gretel“

14. 12.: Peter Ronnefeld, „Die Ameise“

25. 1.: Gioachino Rossini, „Der Barbier von Sevilla“

1. 3.: Param Vir, „Awakening“

22. 3.: Giuseppe Verdi, „Otello“

3. 5.: Carl Maria von Weber, „Der Freischütz“

23. 5.: Pierangelo Valtinoni, „Die Reise zu Planet 9“

5. 6.: „Laterna Magica“ (Musiktheater; Uraufführung in der Werkstatt)

19. 6.: Giacomo Puccini, „Tosca“

Premierentermine am Schauspiel:

10. 9.: Schauspielhaus: „Die Odyssee“

17. 10.: Schauspielhaus: Ewald Palmetshofer, „Sankt Falstaff“

18. 10.: Werkstatt: Lukas Rietzschel, „Das beispielhafte Leben des Samuel W.“

24. 10.: Schauspielhaus: Max Frisch, „Biedermann und die Brandstifter“

7. 11.: Schauspielhaus: Bertha von Suttner, „Die Waffen nieder“

5. 12.: Werkstatt: Mareike Fallwickl, „Und alle so still“

10. 1.: Werkstatt: Paula Kläy und Guido Wertheimer, „28 Milliarden“

23. 1.: Schauspielhaus: Yasmina Reza, „Der Gott des Gemetzels“

30. 1.: Werkstatt: Anton Tschechow, „Die Möwe“

28. 2.: Schauspielhaus: Denis Diderot, „Jacques der Fatalist und sein Herr“

20. 3.: Schauspielhaus: Felix Krakau, „Don Karlos: Family Affairs“

21. 3.: Werkstatt: Duncan Macmillan und Jonny Donahoe, „All das Schöne“

17. 4.: Schauspielhaus: Max Frisch, „Biografie: Ein Spiel“

8. 5.: Werkstatt: Jean-Luc Lagarce, „Einfach das Ende der Welt“