Im Kurpark verschmelzen Wasser, Licht und Feuer zu einer spektakulären Multimedia-Show – aufgebaut zwischen Gerüsten und Kränen. Ein letztes Mal verspricht die Klangwelle Gänsehaut unterm Baustellenhimmel.
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Klangwelle 2026 im Kurpark: Das sind nicht nur ein paar Düsen in einem Wasserbehälter und von bunten Leuchten angestrahlte Wasserfontänen. Rund 25 Tonnen ausgefeilte Technik und Elektronik, verpackt in unzählige Transportkisten, machen das Event erst möglich, das das aus der österreichischen Hauptstadt Wien angereiste „Konsortium Event“ veranstaltet.