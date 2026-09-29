Technik wird aufgebaut Klangwelle: Spektakuläre Show im Bad Neuenahrer Kurpark Jochen Tarrach 29.09.2026, 18:00 Uhr

i Aus dem gut 35.000 Liter fassenden Becken werden große Mengen Wasser bis zu 25 Meter in die Höhe geschleudert. Jochen Tarrach

Im Kurpark verschmelzen Wasser, Licht und Feuer zu einer spektakulären Multimedia-Show – aufgebaut zwischen Gerüsten und Kränen. Ein letztes Mal verspricht die Klangwelle Gänsehaut unterm Baustellenhimmel.

Klangwelle 2026 im Kurpark: Das sind nicht nur ein paar Düsen in einem Wasserbehälter und von bunten Leuchten angestrahlte Wasserfontänen. Rund 25 Tonnen ausgefeilte Technik und Elektronik, verpackt in unzählige Transportkisten, machen das Event erst möglich, das das aus der österreichischen Hauptstadt Wien angereiste „Konsortium Event“ veranstaltet.







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