Spektakel in Bad Neuenahr
Klangwelle präsentiert „100 Jahre Flimmerkiste“
Roland Nenzel (von links), Pascal Rowald und Jan Ritter in der „Klangwelle-Flimmerkiste“.
Roland Nenzel (von links), Pascal Rowald und Jan Ritter in der „Klangwelle-Flimmerkiste“.
Hans-Jürgen Vollrath

Die Klangwelle steht für eine multimediale Inszenierung aus Wasser, Licht, Feuer, Laser und Musik. Jetzt haben die Organisatoren verkündet: Das Publikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler darf sich im Oktober auf „100 Jahre Flimmerkiste“ freuen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Klangwelle 2026 steht in den Startlöchern: Vom 8. bis 11. Oktober sowie vom 15. bis 18. Oktober erwartet die Besucherinnen und Besucher im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler unter dem Motto „100 Jahre Flimmerkiste“ eine multimediale Inszenierung aus Wasser, Licht, Feuer, Laser und Musik, die ein ganzes Jahrhundert Fernseh- und Unterhaltungsgeschichte lebendig werden lässt.
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