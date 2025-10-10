Laser-Wasser-Show Klangwelle in Bad Neuenahr setzt ungewöhnliche Akzente 10.10.2025, 12:46 Uhr

i Die Klangwelle 2025 stand unter dem Motto "One Vision". Kevin Rühle

Am Donnerstagabend stieg die Premiere der Klangwelle im Kurpark von Bad Neuenahr. Zwischen den Baustellen behauptete sich die unterhaltsame Show. Doch in diesem Jahr gibt es auch einige Kritikpunkte.

Das hat es so noch nie gegeben: Während im Kurpark von Bad Neuenahr die Klangwelle steigt, überragt ein gigantischer Baukran die Zuschauermenge. Eingerahmt von der Wasserwand auf der einen und dem riesigen Kran auf der anderen Seite, erlebten die Klangwellenfans Altbekanntes: eine pompöse Mixtur aus Pyrotechnik, Laserstrahlen, Wasserfontänen und Musik.







Artikel teilen

Artikel teilen