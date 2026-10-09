Lichtspektakel in Bad Neuenahr
Klangwelle begeistert mit Show zur Fernsehgeschichte
Und so schön war die Klangwelle zu „100 Jahre Flimmerkiste“ in diesem Jahr.
Und so schön war die Klangwelle zu „100 Jahre Flimmerkiste“ in diesem Jahr.
Martin Gausmann

Wasser, Feuer und Laser: Der erste Abend der Klangwelle 2026 verwandelte den Kurpark in ein spektakuläres Erlebnis und zog Tausende an. In diesem Jahr dreht sich alles um 100 Jahre Fernsehgeschichte.

Lesezeit 3 Minuten
Die Eröffnung der Klangwelle 2026 der Ahrtal-Marketing GmbH bewies zusammen mit dem Konsortium Event aus Wien im Kurpark von Bad Neuenahr wieder einmal: Das Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler sind wieder obenauf und verstehen zu genießen.Erneut strömten Tausende Menschen in den Park, um sich von der in dieser Form weltweit wohl einmaligen Elementeshow begeistern zu lassen.
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