Wasser, Feuer und Laser: Der erste Abend der Klangwelle 2026 verwandelte den Kurpark in ein spektakuläres Erlebnis und zog Tausende an. In diesem Jahr dreht sich alles um 100 Jahre Fernsehgeschichte.
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Die Eröffnung der Klangwelle 2026 der Ahrtal-Marketing GmbH bewies zusammen mit dem Konsortium Event aus Wien im Kurpark von Bad Neuenahr wieder einmal: Das Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler sind wieder obenauf und verstehen zu genießen.Erneut strömten Tausende Menschen in den Park, um sich von der in dieser Form weltweit wohl einmaligen Elementeshow begeistern zu lassen.