Investitionswünsche haben auch die Nierendorfer. Doch wie in den anderen Orten in der Grafschaft fehlt schlicht das Geld, um möglichst viel Wünschenswertes umzusetzen.

Im Grafschafter Ortsbezirk Nierendorf standen die Beratungen zum Gemeindehaushalt 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung aus Sicht des Ortsbeirats auf der Agenda. Dabei war es wie vielerorts in der Grafschaft so, dass sich das Gremium aufgrund klammer Kassen und großen Investitionsstaus kaum mit neuen Wünschen beschäftigte und vielmehr auf bereits formulierte Anträge aus der Vergangenheit hinwies.

Ideen für mögliches Einsparpotenzial

Zudem lieferte der Ortsbeirat der Verwaltung Ideen für mögliches Einsparpotenzial. Denn seit der Flutkatastrophe im Ahrtal stehen nahe der Nierendorfer Feuerwehr 14 Container, in denen kurzfristig Kinder des flutzerstörten Heimersheimer Kindergartens einzogen, aber ebenso schnell wieder zurück in ein Provisorium in ihrem Heimatdorf kehren konnten. Seither stehen die Container ungenutzt da, wurden nur bei der Kommunalwahl benötigt und sollen als Büro bei der Rekultivierung der Auenlandschaft in Niedernierendorf dienen.

i An der Petrushütte gibt es keine Toilette, der Ortsbeirat fordert Abhilfe. Thomas Weber

Zumindest die Anzahl der Container könne reduziert werden, so der Ortsbeirat. Zumal die Arbeiten an der Auenlandschaft und die Erneuerung der L80 gleich daneben seit Jahren auf sich warten lassen. Daher möchte der Ortsbeirat nun auch die beschädigte Brücke über den Leimersdorfer Bach hin zur Rischmühle vorrangig erneuert sehen. Und da es im Mai 2024 einen Hangrutsch in einem Hohlweg an der Römerstraße gab, fordert der Ortsbeirat auch hier die Wiederherstellung in den Ursprungszustand.

„Wenn mal Starkregen von dort kommt, kann es zu großen Schäden kommen.“

Ortsvorsteherin Margret Nelles-Lawnik (CDU)

Wie in allen Grafschafter Orten nimmt zudem der Hochwasserschutz viel Raum und Kosten ein, unter anderem durch Wasserrückhaltung im Bereich eines Tunnels in der Wellstraße. „Wenn mal Starkregen von dort kommt, kann es zu großen Schäden kommen“, weiß Ortsvorsteherin Margret Nelles-Lawnik (CDU).

i Die verlängerte Wellstraße bedürfe einer Regenrückhaltung, sagt die Ortsvorsteherin. Thomas Weber

In dem Zusammenhang möchte der Ortsbeirat zudem zwei Wassersperren angeschafft wissen, wie der Gemeinderat bereits beschlossen hat. Ansonsten stehen auf dem Wunschzettel noch eine Abzäunung auf den Tunneln des alten Bahndamms westlich von Nierendorf sowie Fußballtore zur Wiederbelebung des Bolzplatzes neben dem Sportplatz, denn Letzterer ist für Kinder in deren Freizeit nicht zugänglich.

i Lob gab es auch, zum Beispiel für die Bearbeitung von Baumscheiben. Thomas Weber

Immer wieder Thema: die Finanzierung mobiler Toiletten im Sommer für die Petrushütte. „Denn sonst mietet die niemand“, so die Ortsvorsteherin. Am Spielplatz muss der Zaun instandgesetzt werden, und in der Ortsmitte wünscht sich der Ortsbeirat einen Defibrillator.

i Weil es mit der Auenrenaturierung nicht vorangeht, soll die Brücke zur Rischmühle vorrangig saniert werden. Thomas Weber

Bei all den Wünschen und dem oftmals jahrelangen Warten auf Investitionen oder Reparaturen findet Margret Nelles-Lawnik aber auch lobende Worte für Bauhof und Verwaltung: „Auch wenn manche empfohlenen Investitionen uns dringlich erscheinen, ist rückblickend im vergangenen Jahr viel in Nierendorf erledigt worden: Bauminseln in der Römerstraße wurden verkehrssicher eingefasst, die Bushaltestellen wurden mit reflektierenden Pollern abgegrenzt, der Parkplatz des Feuerwehrmannschaftswagens wurde geschottert, Gräben wurden ausgebaggert, der Fahrradweg zur Grundschule geteert und manches mehr. Dafür sind wir dankbar.“