Betrieb in Bauler
Kläranlage keinesfalls überfordert mit „Rock am Ring“

Unerwartet wenig Abwasser haben die Besucher des Festivals „Rock am Ring“ der zuständigen Kläranlage in Bauler hinterlassen. Diese hätte noch Kapazitäten frei gehabt, heißt es aus dem Betrieb.

Lesezeit 1 Minute
Überrascht, wie wenig Abwässer im Rahmen des Festivals „Rock am Ring“ angesichts der vielen Besucher in der dazugehörigen Kläranlage „Oberes Trierbachtal“ in Bauler ankamen, zeigte sich Werkleiter Rainer Loscheider von der Verbandsgemeinde Kelberg.„Wir hatten tatsächlich noch freie Kapazitäten in unseren Speichern.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerRock am Ring

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren