Zu viele Mitglieder fehlten
Kita-Votum: Heimersheimer Gremium nicht beschlussfähig
Schriftführerin (von links), Ortsvorsteher und drei Ortsbeiratsmitglieder - das waren nicht genug Personen, um beschlussfähig zu
Schriftführerin (von links), Ortsvorsteher und drei Ortsbeiratsmitglieder - das waren nicht genug Personen, um beschlussfähig zu sein.
Jochen Tarrach

Der Bad Neuenahrer Stadtrat will am Montag über den Neubau der Kita in Heimersheim befinden. Doch kann er das, nachdem jetzt die Entscheidung des Ortsbeirates fehlt? Dieser tagte nicht, weil fünf Mitglieder fehlten.

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 150 Bürger aus Heimersheim waren am Donnerstag in die Landskroner Festhalle gekommen, um die Sitzung des Ortsbeirates mit dem im Ort umstrittenen Punkt „Wiederaufbau der Kita St. Mauritius“ zu verfolgen. Als diese dann begann, war die Verblüffung groß, denn bereits nach kaum einer Minute beendete Ortsvorsteher Jürgen Saess die Sitzung kurzerhand schon wieder, da fünf Ortsbeiratsmitglieder nicht erschienen waren und der Rat somit nicht ...

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