Nach Irritation in Heimersheim Kita St. Mauritius: Stadtrat vertagt die Entscheidung Lars Tenorth 28.04.2026, 18:00 Uhr

i Rund 150 Bürger waren am Donnerstag in die Landskroner Festhalle gekommen, um die Heimersheimer Ortsbeiratssitzung zu verfolgen, doch das Gremium war nicht beschlussfähig. Jochen Tarrach

Der Wiederaufbau der Kita St. Mauritius in Heimersheim soll voranschreiten, doch es gibt aktuell keine Einigkeit. Unter anderem dieser Punkt wurde nun in der Stadtratssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler abgesetzt. So erklärt es der Stadtbürgermeister.

Eigentlich sollte in der jüngsten Stadtratssitzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Wiederaufbau der Kita St. Mauritius in Heimersheim eine Entscheidung fallen. Konkret sah die Beschlussvorlage des achten Tagesordnungspunktes der Ratssitzung vor, zum einen die erstellte Vorplanung zur Kenntnis zu nehmen und die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft zu beauftragen, auf dieser Basis eine Entwurfsplanung zu erstellen.







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