Standort gefunden Kita St. Mauritius in Heimersheim bekommt neue Bleibe Jochen Tarrach 06.12.2024, 16:00 Uhr

i Die alte nur viergruppige Kita wurde durch die Flut schwer getroffen und konnte zu ihrem Zweck nicht mehr genutzt werden. Heute sind dort Werkstätten untergebracht. Jochen Tarrach

Gute Nachrichten für die von der Flutkatastrophe schwer beschädigte Kita St. Mauritius in Heimersheim. Ein Standort für die Einrichtung ist gefunden - es wird das Gelände um das ehemalige Pfarrhaus neben der Pfarrkirche im Zentrum des Ortes.

Das lange Suchen nach einem neuen Standort für die bei der Flut 2021 schwer geschädigte Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim scheint ein Ende zu haben. Am Montag stellte Bürgermeister Guido Orthen dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt und am Mittwoch dem Ortsbeirat (OB) sowie rund 70 zuhörenden Bürgern das Gelände um das ehemalige Pfarrhaus neben der Pfarrkirche im Zentrum des Ortes als geeigneten Standort für eine ...

Artikel teilen







