Neues Domizil in Ringen Kita St. Laurentius Ahrweiler zieht in die Grafschaft Thomas Weber 04.11.2026, 12:00 Uhr

i Das Blandine-Merten-Haus ist ausgezogen, nun zieht die Kita St. Laurentius in die Grafschaft. Thomas Weber

Die Kita St. Laurentius Ahrweiler zieht nach einem Brand für etwa zwei Jahre in ein Provisorium an der Carl-Bosch-Straße in der Grafschaft. Handwerker richten die Räume her, Eltern sollen künftig die Fahrten organisieren.

Für 125 Kinder der Kita Blandine-Merten-Haus führte der Weg nach der Zerstörung ihres Kindergartens in Bad Neuenahr bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in die Grafschaft. Die Gemeinde hilft seit dem Unglück in großem Umfang mit provisorischen Schulen und Kitas aus.







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