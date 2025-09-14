Mehr Schlafplätze, ein Speiseraum, ein Raum zum Basteln und mehr: Darauf können sich die Kitakinder in Wassenach freuen.

Endlich geht es los: Die Kindertagesstätte Pusteblume bekommt den lange erwarteten Erweiterungsbau. Der Kindergarten soll mit dieser Baumaßnahme für die Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes gerüstet werden. Geplant sind zusätzliche Schlafplätze sowie ein neuer Speiseraum.

„Ein weiterer großer Raum zum Basteln, ein Schlafraum und ein Arbeitsraum werden die Möglichkeiten der Arbeit mit den Kindern verbessern. Alle freuen sich schon darauf, in Zukunft in der Mensa das Essen einzunehmen und nicht mehr in den Gruppenräumen“, freute sich Ortsbürgermeister Manfred Sattler beim Spatenstich angesichts der nun begonnenen Arbeiten.

i Wer will fleißige Handwerker sehn? In Wassenach übernahmen die Kinder höchstpersönlich den ersten Spatenstich für die Erweiterung ihrer Kindertagesstätte Pusteblume. Martin Ingenhoven

Während der Bauphase wird die Zehntgasse in Wassenach als Einbahnstraße ausgewiesen, um die Sicherheit von Eltern und Kindern zu gewährleisten. Dabei ließen es sich die allerkleinsten Wassenacher nicht nehmen, den ersten Spatenstich für ihren neuen Kita-Anbau gleich selbst vorzunehmen.