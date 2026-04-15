Streit um Standort Kita-Neubau in Heimersheim sorgt für Kontroversen Jochen Tarrach 15.04.2026, 12:30 Uhr

i So soll sie aussehen, die neue Kita in Heimersheim aussehen. Animation Naujack-Rind-Hof. Jochen Tarrach

Der geplante Neubau der Kita in Heimersheim löst Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt aus: Lärm, Verkehrssicherheit und überraschende Einwände erschüttern die Vorplanung. Der Ortsbeirat steht nun vor einer erneuten Debatte.

Einstimmig bei zwei Enthaltungen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt (HFA) in seiner Sitzung am Montag empfohlen, die Vorplanung für den Neubau der Kindertagesstätte St. Mauritius in Heimersheim auf dem Gelände des Pfarrhauses hinter der Kirche als Basis für das weitere Verfahren zu nutzen.







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