Streit um Standort
Kita-Neubau in Heimersheim sorgt für Kontroversen
So soll sie aussehen, die neue Kita in Heimersheim aussehen.
So soll sie aussehen, die neue Kita in Heimersheim aussehen.
Animation Naujack-Rind-Hof. Jochen Tarrach

Der geplante Neubau der Kita in Heimersheim löst Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt aus: Lärm, Verkehrssicherheit und überraschende Einwände erschüttern die Vorplanung. Der Ortsbeirat steht nun vor einer erneuten Debatte.

Lesezeit 4 Minuten
Einstimmig bei zwei Enthaltungen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt (HFA) in seiner Sitzung am Montag empfohlen, die Vorplanung für den Neubau der Kindertagesstätte St. Mauritius in Heimersheim auf dem Gelände des Pfarrhauses hinter der Kirche als Basis für das weitere Verfahren zu nutzen.

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