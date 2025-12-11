Kita für die BBS in Ahrweiler auf den Weg gebracht

Die Grünen im Kreis Ahrweiler wollen, dass die Berufsbildende Schule in Ahrweiler künftig eine Kinderbetreuung anbietet. Im Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement ist das Ansinnen schon mal auf große Zustimmung gestoßen.
Einstimmig hat nach Angaben der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Birgit Stupp der Werkausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement des Kreises einem Antrag der Grünen zugestimmt und die Möglichkeit der Einrichtung einer Kindertagesstätte an der Berufsbildenden Schule Ahrweiler (BBS) auf den Weg gebracht.