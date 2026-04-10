Leben an der B9 Kirschblüte in Oberwinter lädt zu Fotostopp ein Celina de Cuveland 10.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Kirschblüte in Oberwinter, direkt nebenan verläuft die B9. Martin Gausmann

Wer mit dem Auto auf der B9 zwischen Remagen und Bonn unterwegs ist, kann sich an der herrlichen Kirschblüte im Hafenort Oberwinter erfreuen. Für diejenigen, die Zeit haben, lohnt sich ein kurzer Stopp, um ein Foto zu schießen.

Wer sich den Trubel in der Bonner Altstadt rund um die Heerstraße und die Breite Straße nicht antun möchte, aber auf tolle Fotos mit blühenden Kirschbäumen nicht verzichten möchte, ist im Kreis Ahrweiler gerade richtig. Bekannt ist vor allem der Rheinort Oberwinter für seine Kirschbaumallee, die momentan wieder kräftig in Rosa-, Lila- und Weißtönen erblüht.







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