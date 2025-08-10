Nach vier Jahren ist die Kirche St. Laurentius in Ahrweiler vom Flutschaden geheilt. Vor allem durch einen neuen Boden wirkt sie nun deutlich heller. Am Sonntag wurde sie feierlich wiedereröffnet.

Mit drei kräftigen Schlägen seines Bischofsstabes bat am Sonntag der Trierer Bischof Stephan Ackermann in traditioneller Zeremonie um Einlass in die Pfarrkirche im Zentrum von Ahrweiler. „Die Menschen können nach der Flut ihr Gotteshaus wieder in Besitz nehmen“, freute er sich, als sich dann die Flügel der schweren Bronzetür öffneten und mit einem „Halleluja“ zur offiziellen Feier eingezogen wurde.

i Schon lange bevor die Feier begann, war die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt. Jochen Tarrach

Während des Flutgeschehens im Juli 2021 war auch das Gotteshaus in Ahrweiler von einer schlammigen Flutwelle überrollt worden und hatte schlimme Schäden hinnehmen müssen. Höher als einen Meter stand das Wasser in der Kirche. Fast genau vier Jahre hat es nun gedauert, bis die Kirche wieder schöner erstrahlt als vorher. Das auch deswegen, da der neue helle Fußboden aus Dietfurter Kalkstein ein elegantes Bild abgibt.

i Durch Klopfen mit seinem Bischofsstab an die Eingangstür erbat Bischof Stephan Ackermann den Einlass in die Pfarrkirche St. Laurentius. Jochen Tarrach

Zwei Linien erinnern an die Flutnacht

Bereits eine Stunde vor Beginn der feierlichen Wiedereröffnung war Bischof Ackermann mit seinem Amtsbruder, dem Aachener Bischof Helmut Dieser, der von 1989 bis 1992 als Kaplan in Ahrweiler seine ersten Schritte als Priester machte, mit klingendem Spiel und den drei Schützengesellschaften gemeinsam mit Dekan Peter Strauch und Pfarrer Jörg Meyrer am Ahrtor abgeholt und in die Stadt begleitet worden. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Sommergäste in der Stadt, die das Geschehen mit viel Interesse verfolgten. In der Kirche hatten sich die Gemeindemitglieder und zahlreiche Gäste eingefunden, sodass in fast kein Plätzchen für weitere Gläubige zu finden war.

i Bereits eine Stunde vor Beginn der feierlichen Wiedereröffnung war Bischof Ackermann gemeinsam mit seinem Amtsbruder, dem Aachener Bischof Helmut Dieser, mit klingendem Spiel und den drei Schützengesellschaften gemeinsam mit Dekan Peter Strauch und Pfarrer Jörg Meyrer am Ahrtor abgeholt und in die Stadt begleitet worden. Jochen Tarrach

Unter Singen des Liedes „Ein Haus voll Glorie schauet“ zogen die beiden Bischöfe und die Seelsorger der Pfarrgemeinde in die nun nach Jahren hingebungsvoller Arbeit wieder erstrahlende historische Kirche von 1269 ein. Um sich in Ruhe alles neu Entstandene anschauen zu können, dazu war dieser Tag aber nicht geeignet. Es war schlichtweg zu voll. Die beginnende Liturgie hatte immer wieder besondere Höhepunkte, die vom Gesang des Kirchenchores mit den Sinziger Turmbläsern festlich begleitet wurden. Ins Auge aber fiel die Neugestaltung des Chores mit Altar und Ambo. Auch der alte Taufstein bekam im Chorraumscheitel einen würdigen neuen Platz. Altar und Ambo sind aus belgischem Blaustein gefertigt und werden durch einen Lichtkranz beleuchtet. Bischof Ackermann wies besonders auf die zwei fast unscheinbaren Linien rund um Altar und Ambo hin. Sie zeigen in beeindruckender Weise eine abstrahierte Wasserwelle sowie die Maximalhöhe des Wassers während der Flutnacht.

i Ganz in Gold und neu restauriert ist die alte Kommunionbank. Zu sehen sind (von links): Pfarrer Jörg Meyrer, Dekan Peter Strauch, Bischof Stephan Ackermann, Bischof Helmut Dieser und Diakon Bernhard Stein. Jochen Tarrach

Ein neuer Altar muss gemäß den kirchlichen Vorgaben neu geweiht und wieder mit entsprechenden Reliquien versehen werden. So wurden Reliquien von Blandine Merten und Peter Friedhofen am Fuß des Altars eingemauert. Beide hatten ihre segensreiche Arbeit einst in Ahrweiler begonnen und waren schließlich vom Papst seliggesprochen worden. Die Besprengung des neuen Altares mit Weihwasser, die Salbung mit geweihtem Chrisam und besonders das Verbrennen von Weihrauch an fünf Stellen auf dem Altar soll an die fünf Wunden Jesu am Kreuz erinnern.

i Reliquien von Peter Friedhofen und Blandine Merten wurden in den neuen Altar eingegeben. Jochen Tarrach

Auch der neue Ambo, von dem aus zukünftig das Wort Gottes verkündet werden soll, wurde in einer entsprechenden Zeremonie geweiht. Den Schluss, oder auch den Höhepunkt der rund zweistündigen Zeremonie, bildete dann die Eucharistiefeier. Mit dem Vaterunser und dem damit verbundenen Friedensgruß wurde auch der Menschen in aller Welt gedacht.

i Feierlicher Einzug in die neu renovierte Pfarrkirche St. Laurentius. Jochen Tarrach

Zum Schluss wurde nochmals allen gedankt, die mit dazu beigetragen haben, dass St. Laurentius nun wieder nach erfolgter Innen- und Außenrenovierung das ist, was es immer war: der Mittelpunkt und das Herz von Ahrweiler. Nach dem Segen des Bischofs und dem traditionellen „Großer Gott wir loben dich“ strömten alle auf den Marktplatz, um dort noch miteinander zu sprechen, bevor dann zur Mittagsstunde die Dingelgruppe hoch oben im Turm die Glocken zur Ehre Gottes anschlugen.