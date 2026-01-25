Kirchdaun will Kindern und Jugendlichen mehr bieten. Die Räume im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses sollen zukünftig dieser Gruppe zur Verfügung stehen. Doch die Organisation ist recht aufwendig.
Die Bürgergemeinschaft Kirchdaun mit ihrem Vorsitzenden Thorsten Kossler als Träger des Dorfgemeinschaftshauses in Kirchdaun möchte die sich im Untergeschoss des Hauses befindlichen Räume zukünftig für die Kinder- und Jugendarbeit anbieten. Damit soll nicht zuletzt auch mehr Leben in das Haus Einzug halten.