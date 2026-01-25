Elterninitiative geplant
Kirchdaun will mehr Angebote für Jugendliche schaffen
In Kirchdaun ist die Welt noch in Ordnung, und alle ziehen an einem Strang. Von 378 Einwohnern kamen immerhin mehr als 50 zur Ortsbeiratssitzung.
Jochen Tarrach

Kirchdaun will Kindern und Jugendlichen mehr bieten. Die Räume im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses sollen zukünftig dieser Gruppe zur Verfügung stehen. Doch die Organisation ist recht aufwendig.

Die Bürgergemeinschaft Kirchdaun mit ihrem Vorsitzenden Thorsten Kossler als Träger des Dorfgemeinschaftshauses in Kirchdaun möchte die sich im Untergeschoss des Hauses befindlichen Räume zukünftig für die Kinder- und Jugendarbeit anbieten. Damit soll nicht zuletzt auch mehr Leben in das Haus Einzug halten.

