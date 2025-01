Los geht’s noch in diesem Jahr Kirchdaun soll zukunftsfähig werden Jochen Tarrach 30.01.2025, 16:56 Uhr

i Kirchdaun, einer der kleinsten Ortsteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit seiner historischen Pfarrkirche St. Lambertus soll in den nächsten Jahren durch eine Dorferneuerung noch mehr an Attraktivität gewinnen. Jochen Tarrach

Wie soll sich der Stadtteil Kirchdaun von Bad Neuenahr-Ahrweiler in Zukunft entwickeln? Dafür ist im Bau- und Planungsausschuss nun das Dorferneuerungskonzept vorgestellt worden. Die Pläne sind allerdings nicht in Stein gemeißelt.

Das Verfahren zur Dorferneuerung in Kirchdaun läuft bereits seit 2016, ist dann aber durch die Flut 2021 ins Stocken geraten, sodass erst mit der Auftaktveranstaltung am 25. Mai 2023 so richtig Fahrt aufgenommen wurde. Nun ist die Erarbeitung und Moderation des Verfahrens mit großer Bürgerbeteiligung abgeschlossen, sodass es jetzt in die Genehmigungsphase und die Umsetzung der Projekte gehen kann.

