Inflation und Streamingdienste Kinocenter Rhein-Ahr in Bad Neuenahr muss kämpfen Judith Schumacher 20.01.2026, 10:00 Uhr

i Hat sein Kinocenter bislang durch alle Schwierigkeiten wie Pandemie und Flutkatastrophe geführt: Jurij Stroeve. Judith Schumacher

Jurij Stroeve hat es nicht leicht. Sein Kinocenter Rhein-Ahr in Bad Neuenahr hatte mit Corona zu kämpfen, dann hat es die Flut überstanden. Doch die Inflation und die Konkurrenz durch Streamingdienste machen den Markt immer härter.

Großes Kino auf der Leinwand, das obligatorische Popcorn auf dem Schoß, allein oder mit Familie und Freunden zu erleben, ist immer noch ein beliebtes Freizeiterlebnis. „Und das Günstigste. Sie werden in der freien Wirtschaft kein anderes Angebot finden, das qualitativ so viel für so wenig Geld bietet“, betont Jurij Stroeve, der seit 2013 sein Kinocenter Rhein-Ahr in der Kreisstadt führt.







