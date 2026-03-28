Weitere Drehtermine geplant „Kings of Cash“ in Heimersheim: Ausstrahlung im August Thomas Kölsch 28.03.2026, 17:00 Uhr

i Nikolaus Bode und seine Tochter Angelina betreiben ein Pfandhaus in Siegburg. Thomas Kölsch

Die Macher der DMAX-Serie „Kings of Cash“ kommen wahrscheinlich bis Anfang Mai noch einmal ins Ahrtal: Sie drehen dort erneut – mit einem deutschlandweit wohl einmaligen, mobilen Pfandleihhaus.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Pfandleiher-Dokumentation „Kings of Cash“, die im Rahmen eines Außentermins auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden haben, sind im Gange. Nach Angaben des Pfandleihhauses Bode aus Siegburg, das als eines von vier Einrichtungen dieser Art an der DMAX-Serie beteiligt ist, sind noch bis Anfang Mai Produktionstermine geplant.







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