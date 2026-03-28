Weitere Drehtermine geplant
„Kings of Cash“ in Heimersheim: Ausstrahlung im August
Nikolaus Bode und seine Tochter Angelina betreiben ein Pfandhaus in Siegburg.
Nikolaus Bode und seine Tochter Angelina betreiben ein Pfandhaus in Siegburg.
Thomas Kölsch

Die Macher der DMAX-Serie „Kings of Cash“ kommen wahrscheinlich bis Anfang Mai noch einmal ins Ahrtal: Sie drehen dort erneut – mit einem deutschlandweit wohl einmaligen, mobilen Pfandleihhaus.

Lesezeit 1 Minute
Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Pfandleiher-Dokumentation „Kings of Cash“, die im Rahmen eines Außentermins auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden haben, sind im Gange. Nach Angaben des Pfandleihhauses Bode aus Siegburg, das als eines von vier Einrichtungen dieser Art an der DMAX-Serie beteiligt ist, sind noch bis Anfang Mai Produktionstermine geplant.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren