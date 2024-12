Kirche im Advent Kinder verkünden in Oberbreisig die Weihnachtsbotschaft Martin Ingenhoven 23.12.2024, 14:21 Uhr

i Wenn Josefine Bonn (blaue Jacke) die Probe zum Krippenspiel leitet, herrschen bei den jungen Darstellern Aufmerksamkeit und volle Konzentration. Martin Ingenhoven

Das Krippenspiel am Heilgen Abend gehört für viele Christen zum Weihnachtsfest dazu. Auch in Oberbreisig haben die Verantwortlichen die jungen Darsteller gut vorbereitet.

Noch ist es still in der kleinen Kirche St. Viktor, die sich über der Altstadt von Oberbreisig erhebt. Draußen regnet es in Strömen. Das Innere der Kirche ist reich geschmückt mit Wandmalereien, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Küster Jürgen Ockenfels hat in einer Ecke bereits die Krippe aufgebaut, den Altarraum zieren festlich geschmückte Tannenbäume.

