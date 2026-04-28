Missbrauchsprozess geht weiter Kinder sollen Vater vergöttert haben Nina Legler 28.04.2026, 10:00 Uhr

i Am Koblenzer Landgericht gab es den vierten Prozesstag im Falle eines 64-jährigen Angeklagten, der seine Tochter in der Kindheit schwer sexuell missbraucht haben soll. Alexander Thieme-Garmann

Hat der Vater seinen Kindern jemals Gewalt angetan? Die Schwägerin des 64-jährigen Angeklagten lacht, als die Verteidigung ihr diese Frage im Missbrauchsprozess stellt. Für sie: unvorstellbar. Aber warum?

Wie war das Verhältnis innerhalb der Familie? Dieser Frage geht das Koblenzer Landgericht beim vierten Prozesstag rund um den mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauch der damals minderjährigen Tochter durch den heute 64-jährigen Vater nach. Im Zeugenstand sitzen an diesem Tag nacheinander Geschwister und zwei Schwägerinnen des Angeklagten.







Artikel teilen

Artikel teilen