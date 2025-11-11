Inklusives Truckertreffen Kinder können im Lkw über den Nürburgring mitfahren Judith Schumacher 11.11.2025, 17:00 Uhr

i Auch auf amerikanischen Trucks können die Kinder aus den Flutgebieten über den Ring fahren. Rebekka Winter Ring-Race-Shoot

Flutbetroffene Kinder aus NRW und RLP mit und ohne Beeinträchtigungen können sich freuen: Am Samstag dürfen sie am Nürburgring wieder eine Runde mit verschiedenen großen Trucks mitfahren, wenn sie möchten. Eine Fluthelferin organisiert die Aktion.

Bereits zum dritten Mal organisiert das Team um Fluthelferin Marion Gock aus Süddeutschland ein inklusives Truckertreffen am Nürburgring. Dieses Mal können am Samstag, 15. November, von 10 bis 16 Uhr dort Kinder für flutbetroffene Kinder mit und ohne Beeinträchtigung aus den Flutgebieten vom Juli 2021 von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit verschiedenen Lkw, amerikanischen Trucks, historischen Löschfahrzeugen von Technischem Hilfswerk ...







