Fahrrad-Checker-Woche geht los Kinder in Neuenahr sollen sicherer zur Schule kommen Eberhard Thomas Müller 29.10.2025, 16:06 Uhr

i Da muss jede Schraube sitzen, und bei den Bremsen schaut Michael Stolzenberg besonders genau nach. Eberhard Thomas Müller

An der Grundschule Bad Neuenahr hat die Fahrrad-Checker-Woche begonnen. Die Räder aller Altersstufen werden dabei überprüft. Oft gab es kleine Reparaturen, aber manch ein Kind musste das Rad auch stehen lassen.

Geduldig warten die Schüler auf dem Schulhof der Grundschule Bad Neuenahr, bis auch ihr Rad drankommt, denn dort findet die diesjährige Fahrrad-Checker-Woche statt. Professionell und zügig arbeiten Rainer Berg und Michael Stolzenberg vom Fahrradgeschäft Basislager Ahrweiler, damit es nicht zu lange dauert.







