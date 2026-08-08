Auf dem Hofgut bei Maria Laach
Kinder auf Entdeckungstour im Hanflabyrinth
Einige Kinder toben im Hanflabyrinth. Henri (oben links), Tom (Mitte), Helena (oben rechts), Gwen (unten links) und Noah suchen
Einige Kinder toben im Hanflabyrinth. Henri (oben links), Tom (Mitte), Helena (oben rechts), Gwen (unten links) und Noah suchen die Rätselstationen, die im Feld verteilt sind.
Michael Illjes

Ein Labyrinth aus Hanf klingt nach Provokation – ist aber vor allem ein Ausflug aufs Land. Auf dem Hofgut bei Maria Laach können Familien sich in den grünen Gängen verlaufen und gleichzeitig etwas über Pflanzen und Landwirtschaft lernen.

Lesezeit 3 Minuten
Elf Uhr am Morgen. Auf dem Parkplatz an der L113 bei Maria Laach rollen ein paar Autos an. Familien steigen aus, einige Kinder laufen voraus. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, liegt ein Gasthaus, doch es ist geschlossen. Aber da liegt auch gar nicht ihr Ziel.
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