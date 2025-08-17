Wenn Urgesteine des deutschen Fußballs als Lotto-Elf das Spielfeld betreten, tun sie dies in der Regel für einen guten Zweck. So auch am Wochenende in Wehr. Dort kam eine erstaunliche Summe zugunsten krebskranker Kinder zusammen.

Zünftig wurde der 100. Geburtstag des FV Vilja Wehr am Wochenende in Wehr gefeiert. So spielte am Samstag die Kölsche Partyband „Die Karos“ und am Sonntag hatten die Fußballer zum Festkommers mit Sängerin Nadja Luca ins Stadion geladen.

Doch bereits am Freitag waren zahlreiche Gäste zum ultimativen Höhepunkt des Festwochenendes gekommen, dem Spiel des Lotto-Elf-Teams gegen die Ü 40 Brohltalauswahl. Und da Jugendförderung in Wehr großgeschrieben wird, bot Dariusz Wosz von der Fußballschule des VfL Bochum bereits am Freitagnachmittag ein Training für über 45 Kinder an. Mit einem bunten Tanz, nachmittags einstudiert von Nika Krosny-Wosz, stimmten 14 Mädchen auf das Spiel ein.Ehrengast Innenminister Michael Ebling hob in seiner Begrüßung die ehrenamtlichen Aktivitäten des Vereins hervor: „100 Jahre FV Vilja Wehr sind ein Grund zum Feiern. Sie bringen Menschen zusammen.“ Mit Stefan Bell vom 1. FSV Mainz 05 und Erster Vorsitzender des FV Vilja führte Minister Ebling den Anstoß aus.

i Über 16.000 Euro erbrachte das Spiel der Lotto-Elf gegen die Ü 40 Brohltalauswahl. Eberhard Thomas Müller

Und so nahm das spannende Spiel der Lotto-Elf gegen die Ü 40 Brohltalauswahl seinen Lauf. Großartig waren die Leistungen der Brohltalauswahl, die sich dem ständigen Sturmfeuer der Lotto-Elf ausgesetzt sah. Keine Gnade kannten jedoch die Spieler und Spielerinnen um Dariusz Wosz. Eigentlich war es klar, dass die Alt-Profis der Lotto-Elf gegen die Brohltalauswahl gewinnen würden. Dass die heimische Mannschaft am Ende aber mit 14:1 verlieren sollte, war für die heimischen Fans dann doch eine Überraschung. Zumindest blieb der Eifel ein Ehrentor, und Spaß und die gute Sache standen schließlich im Vordergrund.

i Immer wieder stürmten die Spieler der Lotto-Elf in Spielfeldhälfte der Brohltaler. Eine Herausforderung für Torwart und Verteidigung. Eberhard Thomas Müller

So freuten sich Brohltalauswahl und Lotto-Elf, als Stefan Bell als Erster Vorsitzender des FV Vilja Wehr als Spielergebnis der Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz einen Scheck in Höhe von 16.000 Euro überreichen konnte. Hinzu kamen 130 Euro, die „Justus und Friends“ anlässlich eines 18. Geburtstag gesammelt hatten. Auch Jugendliche haben ein Herz für die Elterninitiative, die krebskranke Kinder und ihre Eltern in schwierigen Zeiten der Krebstherapie unterstützt.

Ria Rühle von der Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz bedankte sich für die sehr große Spende: „Wir sind überwältigt und haben Gänsehaut. Mit so viel hatten wir nicht gerechnet. Da haben wir schon einige Projekte im Kopf.“ Mit einem Teil des Geldes könnten Dreiräder für die Klinik angeschafft werden: „Diese Dreiräder sind mit Infusionsständern ausgerüstet, denn die Kinder brauchen ständig ihre Medikamente. Mit solchen Dreirädern könnten die Kinder ohne Begleitperson fahren und sich frei auf der Station bewegen.“ Auch die Traumatherapie für Eltern, Reittherapie, das Geschwisterprojekt oder das wöchentliche Frühstück und der Pizzatag müssen finanziert werden. Viele Dinge also, die mit den 16.130 Euro umgesetzt werden können.

i Die Freude über die gelungene Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder ist den Spielern ins Gesicht geschrieben. Eberhard Thomas Müller

Zufrieden zeigte sich Laura Genn aus Wehr, die am Stand der Elterninitiative Typisierungen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durchführte, um für Erkrankte genetisch verwandte Spender ausfindig zu machen: „Bisher waren es über 20 Typisierungen.“ Gleichzeitig gab es beim rührigen Fußballverein noch eine Tombola, dessen erste drei Hauptgewinne – eine Sporttasche, Eintrittskarten für das Spiel Mainz gegen Köln und ein Laptop – Minister Ebling als Glückbringer zog.

i Laura Genn am Stand der Elterninitiative zahlreiche Typisierungen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durch. Eberhard Thomas Müller

Auch für Jürgen Häfner, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, war das 100-Jahr-Jubiläum des FV Vilja Wehr eine herausragende Veranstaltung: „Ein hervorragendes Spiel mit Stefan Bell als Vereinsvorsitzenden und Profi. Für uns auch eine besondere Wertschätzung, dass Innenminister Ebling gekommen ist. Dies war übrigens das 300. Spiel der Lotto-Elf. In 300 Spielen hat die Lotto-Elf über 4,5 Millionen Euro für den guten Zweck eingespielt.“