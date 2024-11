Rheinischer Karneval KG Rot-Weiß Adenau hat die Session eröffnet Werner Dreschers 11.11.2024, 16:00 Uhr

i Das elfte Regiment bei der Sessionseröffnung in Adenau, natürlich stilecht mit Kanone. Werner Dreschers

Auch in Adenau haben die Karnevalisten am Montag, 11. November, die Session eröffnet. Mit Kanonenschüssen und einer karnevalistischen Messe ging es in die fünfte Jahreszeit.

Mit der traditionellen Karlsmesse in der Marienkapelle in Adenau begann die fünfte Jahreszeit für die Karnevalisten in Adenau. Selbstverständlich hielt Pfarrer i. R. Michael Schaefer die Messe „op Platt“, wie die Karnevalisten es mögen, und mit der berühmten Elferratskappe in zwei Farben, ein Geschenk der Reifferscheider und der Adenauer Karnevalisten zum 80.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen