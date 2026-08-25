Das Walporzheimer Weinfest am Wochenende war eine große Gaudi. Mit dabei waren natürlich auch zahlreiche Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Bunte Kuh aus Walporzheim.

Neben dem traditionellen Weinstand der Karnevalsgesellschaft (KG) Bunte Kuh, an dem über 40 Mitglieder ihren Dienst versahen und auch den Auf- und Abbau stemmten, nahmen die Walporzheimer Karnevalisten in diesem Jahr mit mehreren Gruppen und insgesamt mehr als 50 Teilnehmern am Umzug des Weinfestes teil. Darauf weist die KG in einer Pressemitteilung hin.

Besonders freute sich die KG Bunte Kuh demnach darüber, dass bereits im zweiten Jahr in Folge die Walporzheimer Weinmajestäten aus den Reihen der Gesellschaft stammen. Weinkönigin Lisa-Sue von Schlichting wird von den Weinprinzessinnen Kristina Weber und Theresa Rösgen begleitet. Zwei der drei Weinmajestäten sind im Kreise der Walporzheimer Karnevalisten groß geworden und tanzen bei den Großen Funken. Lisa-Sue von Schlichting trainiert zusätzlich die Mittleren Funken, während Kristina Weber als Trainerin der Kinderfunken aktiv ist.

Fußgruppe begleitet den Bacchus

Im Mittelpunkt der Truppe stand Weingott Martin Wershoven mit Amor Sophie Marie Böder. Hoch oben auf einem 1200-Liter-Weinfass präsentierte sich der Weingott auf dem vereinseigenen Motivwagen. Der Traktor wurde von Eric Böder gestellt und sicher durch den Umzug gesteuert.

Begleitet wurde der Bacchuswagen von einer großen Fußgruppe. Mit dabei waren die aktuellen Tollitäten der KG: das Dreigestirn mit Prinzessin Alexandra I. Röhn, Jungfrau Sarah I. Knickmeier und Bäuerin Erika I. Wolf sowie Adjutant Michael Knickmeier und Hofdame Astrid Knieps. Ebenfalls nahmen das Jugendprinzenpaar mit Prinz Leon I. Rosental und Prinzessin Sophia I. Jonas sowie Adjutantin Romy Jansen am Umzug teil.

Ein weiterer Bestandteil der Fußgruppe waren zahlreiche Mitglieder aus Vorstand, Elferrat und Senat sowie die Großen Funken der Gesellschaft mit Anna Gies, Frieda Gies, Ines Weitzel, Mia Hogen, Johana Fuhrmann, Jule Kanebley, Nele Münch, Sarah Braun, Kathi Cestnik und Lisa Stodden.

Wagenengel leisten wichtigen Dienst

Auch die Showtanzgruppe „Just For Fun“ war mit Sarah Knieps, Tina Decker, Maike Fuhs, Kathrin Nickenig, Rebecca Dörrwald, Alina Ahend-Krah, Jacqueline Hoß und Lisa Ferenc vertreten. Darüber hinaus war die KG Bunte Kuh mit einer Jubilar-Weinkönigin vertreten: Ehrensenatorin Beatrix Ahrend konnte auf ihr 40-jähriges Jubiläum als Walporzheimer Weinkönigin zurückblicken. Ihr Cabrio wurde von Senatssprecher Addi Ahrend gefahren und von den Senatsmitgliedern Birgit und Franz-Josef Lanzerath, Michael Schürenberg, Sabine Schürenberg sowie Brigitte Arenz als Wagenengel begleitet. Auch die Showtanzgruppe „Dance Friends“ war mit einem beeindruckenden neuen Motivwagen und Fußgruppe im Umzug vertreten und bereicherte das bunte Bild des Walporzheimer Weinfestes.

Mit dem traditionellen Weinstand und den zahlreichen Aktiven im Festumzug – darunter Tollitäten, Funken, Weinmajestäten, Showtanzgruppen und die Jubilar-Weinkönigin – leistete die KG Bunte Kuh auch in diesem Jahr einen großen Beitrag zum Walporzheimer Weinfest.