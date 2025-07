Wenn Ministerpräsident Schweitzer beim Bundessondervermögen den Hochwasserschutz nennt, kommen einem die im Ahrtal geplanten Staudämme in den Sinn. Doch es gibt Kritik an den Plänen, die ein Kesselinger in einem Brief an den Kreis formuliert hat.

Insgesamt 17 Hochwasserrückhaltebecken (HRB) will der Kreis Ahrweiler im Ahrtal und einen im Vinxtbachtal bauen und damit Millionen Kubikmeter Wasser aufhalten und kanalisieren. So soll eine Wiederholung der schrecklichen Flutkatastrophe, die im Juli vor vier Jahren 135 Menschen im Ahrtal das Leben und 40.000 Menschen das Zuhause gekostet hat, zukünftig verhindert werden. Mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer, der Anfang Juli eine „Investitionsoffensive“ für Rheinland-Pfalz ankündigte, bei der unter anderem der Hochwasserschutz ein Schwerpunkt sein soll, erhalten die Pläne eine neue Aktualität.

Im Kreis gibt es Zustimmung dazu, aber auch Kritik. Einer der Kritiker ist Ronald Schülke. Der pensionierte Oberstleutnant der Bundeswehr lebt seit mehr als zehn Jahren im Ahrtal und ist als ehemaliger Orientierungsläufer viel in der Natur unterwegs. In einem offenen Brief an den Kreis Ahrweiler und Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) hatte er bereits im Frühjahr seine Kritikpunkte formuliert.

i Das Tal, in dem Kessling liegt, werde von den geplanten Hochwasserrückhaltebecken eingekesselt, kritisierte Ronald Schülke erstmals im Frühjahr in einem Brief an die Landrätin. Archiv Maja Wagener. Maja Wagener

Darin beklagt er unter anderem eine „monokausale Betrachtung und Ausrichtung“ darauf, dass Niederschlagsmengen zurückgehalten werden sollen. Es würden zwar weitere Maßnahmen wie Gewässerwiederherstellung, örtliche Planungen und Eigenvorsorge von Hausbesitzern betrachtet. Dabei gehe es aber nicht um neue oder konkrete Maßnahmen, sondern eher um Planungen, was zu tun sei, wenn das Hochwasser eintreffe. So entstehe der Eindruck, dass als einzige wirkliche Vorsorge nur die Rückhaltebecken in Betracht gezogen würden, erklärt Schülke.

„Die größten Probleme der Zukunft werden Wasser und Energie sein. Wir sorgen dafür, dass das Wasser so schnell wie möglich wegkommt“, erläutert der Kesselinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Das müsse nicht sein, sagt er: „Am Rhein werden Auwälder erhalten und wiederhergestellt.“ Diese stünden ständig nass und könnten so mehr Wasser aufnehmen. „Wo entstehen neue Auwälder/Flussauen an der Ahr? Welche Flächen werden der Ahr wieder zur Verfügung gestellt?“, fragt Schülke auch in seinem Brief.

Aufweitung mehr Raum geben

All das spiele bei den Zielen der Kreisverwaltung keine Rolle, so sein Vorwurf. Eine Gewässerwiederherstellung stelle den Zustand her, der vorher war. Dabei müsse der Aufweitung mehr Raum gegeben werden, ist sich der 63-Jährige sicher, während er auf den Kesselinger Bach und das Tal zeigt.

Neben den „maximalinvasiven“ Eingriffen an den Standorten beklagt er, dass nicht betrachtet worden sei, welchen Einfluss kleinere Maßnahmen haben könnten oder wie viele Rückhalte notwendig wären, um die Flutwelle zu verzögern. Denn, so Schülke, es gehe um die Verzögerung der Spitze, nicht darum, die Flutwelle aufzuhalten. Davon sei im Vortrag nichts zu erkennen gewesen, nimmt er Bezug auf eine Informationsveranstaltung des Kreises.

i Der Staffeler Bach an der L85 liegt im Tal bei Kesseling. Martin Gausmann

Das Praxisbeispiel, auf das sich die Experten dort bezogen hatten, hat sich Schülke angesehen. Dabei handelt es sich um ein HRB in Niederpöbel in Sachsen, das 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. 28 Meter hoch und 123 Meter breit ist der begrünte Bau; gebaut von 2011 bis 2019. Diese Lösung halte er für nicht realisierbar, sagt Schülke und nennt als Gründe das Geld und den Naturschutz.

Selbst wenn Land und Bund das mit gut 1,7 Milliarden Euro kalkulierte Projekt mit 90 Prozent förderten, blieben noch knapp 200 Millionen für den Kreis, argumentiert der Kesselinger weiter. „Davon gehen noch große Teile zulasten der Verbandsgemeinden, da der Kreis ja nur für Gewässer bis zweiter Ordnung (Ahr, Trierbach und Adenauerbach) zuständig ist“, merkt er im Brief an.

Hier könnte die Ankündigung Schweitzers zu einem Sondervermögensgesetz einen Schub bedeuten. Zum Thema ist auf der Internetseite der Landesregierung zu lesen, dass in einem „Rheinland‑Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ die wichtigsten Zukunftsprojekte definiert werden sollen, um die 4,8 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes für das Land und die Kommunen über die kommenden zwölf Jahre umzusetzen.

Kesseling werde eingekesselt durch die HRB, ist sich der Ex-Soldat sicher. Alle drei Zugänge – Heckenbach, Weidenbach und Kesselinger Bach – würden zugebaut. Die Verkehrsanbindungen der Gemeinden bei Anstauung seien nicht benannt worden, ärgert sich Schülke. „Und wie verändert sich das Mikroklima, wenn dort Dämme mit der Höhe eines sechsstöckigen Hauses das Tal versperren?“, fragt der Pensionär. Mit einem Rückhaltebecken dieser Größe werde der Wind im Tal ausgesperrt.

Er schlägt vor, an vielen Orten deutlich kleinere Dämme zu bauen. Diese hätten nicht nur weniger schädigenden Einfluss auf den Naturraum Ahr und Eifel, sondern dürften auch wesentlich günstiger beim Bau und im Unterhalt sein, erklärt Schülke. So könne man Regenrückhalt und Naherholung verbinden: „Und ich sage, auch Trinkwasser sichern“, führt er aus.