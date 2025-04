Jetzt hat die Ortsgemeinde Kempenich ein weiteres Großprojekt vor der Brust. Neben dem geplanten Ausbau der Goldbachstraße steht Gleiches für die Brenker Straße im Ortsteil Engeln an. In beiden Fällen besteht wegen des sanierungsbedürftigen Zustandes keinerlei Zweifel über die Notwendigkeit der Maßnahme.

Ausbau der Brenker Straße kann teuer werden

In Sachen Goldbachstraße gibt es kleine Fortschritte: Die Oberflächenentwässerung kann im oberen Bereich über die Bankettschulter erfolgen. Derzeit in Arbeit sind die detaillierte Höhenplanung und die hydraulische Bemessung des Bachkanals. Was in Engeln zu erwarten ist, machte Oliver Karst vom beauftragten Ingenieurbüro in der jüngsten Ratssitzung deutlich, als er die Entwurfsplanung vorstellte. Schrecken hinterließ die Summe der möglichen Kosten. Im schlechtesten Fall könnte es sich um mehr als eine Million Euro handeln, rund die Hälfte davon müsste im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge von den Bewohnern des Ortsteils getragen werden.

i Der Ausbau der Brenker Straße im Ortsteil Engeln stellt ein weiteres Großprojekt in der Gemeinde Kempenich dar. Hans-Josef Schneider

Baubeginn für Sommer 2026 anberaumt

Doch so weit ist es noch lange nicht. Einerseits wird erst im Laufe der weiteren Planungen und des Ausbaus über das genaue Vorgehen entschieden, beispielsweise was die Oberflächenentwässerung, den notwendigen Austausch von belastetem Bodenmaterial und den späteren frostsicheren Aufbau angeht.

In einem herrschte allerdings bereits Klarheit: Die Straße, die am Bahnhof endet und rund 500 Meter lang ist, wird asphaltiert. Auch die Art des Pflasters für den Gehweg im bebauten Bereich und die Farbe der Bordsteine und Rinnen wurden bereits festgelegt.

Neben den möglichen Kosten interessierte die Ratsmitglieder auch die Zeitschiene. Demnach könnte sich bei Baubeginn im Sommer 2026 die Maßnahme über fast ein Jahr hinziehen. Wahrscheinlich erfolgt der Ausbau in zwei oder mehr Abschnitten. Ob und in welcher Form die Geschwindigkeit begrenzt werden soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Wenn die Planungen fortgeschritten sind und der Förderantrag auf den Weg gebracht ist, wird es eine Infoveranstaltung für die Bürger geben.

Veranstaltungen in der Leyberghalle mit Pauschale veranschlagt

Vom Tisch ist der Streit um das brisante Thema der Neuregelung von Mietpreis- und Benutzungsordnung für die Leyberghalle. In Abstimmung mit den Ortsvereinen, die bei einer Zusammenkunft vollzählig vertreten waren, wird es für öffentliche Veranstaltungen keine umsatzbasierte Miete mehr geben. Die Karnevalisten hatten immer darauf verwiesen, dass bei ihrer Après-Ski-Party wegen des hohen Umsatzes kaum noch was für den Verein übrig geblieben sei. In Zukunft wird eine Pauschale von 350 Euro pro Veranstaltung zu berappen sein.

i Für Veranstaltungen in der Leyberghalle gibt es eine neue Benutzungs- und Mietpreisordnung. Hans-Josef Schneider

Zusätzlich werden die tatsächlich entstandenen Nebenkosten für Wasser, Strom und Heizung in Rechnung gestellt. Weil es in der Vergangenheit immer wieder Ärger bei der anschließenden Reinigung gab, muss sich fortan der Nutzer verpflichten, die gemieteten Räumlichkeiten unverzüglich durch eine Reinigungsfirma auf seine Kosten vollständig reinigen zu lassen. Die neue Ordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft.