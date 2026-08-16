Ein Hauch von Mittelalter Kellerkinder halten Weinfest in Heimersheim am Leben Thomas Kölsch 16.08.2026, 14:00 Uhr

i In diesem Jahr fand die Weinzeit im Heimersheim etwas reduzierter statt. Thomas Kölsch

Zwei statt drei Tage und kein Festzug: Die diesjährige Ausgabe des historischen Weinfests in Heimersheim war etwas reduzierter. Zunächst sah es sogar so aus, als werde es nicht stattfinden. Besucher und Veranstalter ziehen ein Fazit.

Ein Hauch von Mittelalter liegt über Heimersheim. Die Straße zwischen Westtor und Markt ist von Strohballen gesäumt und von ein paar Holzständen, die diverse Leckereien verkaufen. Außerdem soll irgendwo ein Zauberer herumtollen. So kennt man das von dem historischen Weinfest, das seit etlichen Jahren ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Region war und viele Gäste aus dem gesamten Umland angelockt hat.







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