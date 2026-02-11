Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es das Café Kleine Auszeit am Markt in Adenau. Neben süß setzt das Betreiberpaar mittlerweile auch auf deftig. Sie verraten, welcher Cheesecake besonders beliebt ist und welche Veränderung demnächst ins Haus steht.
Seit mittlerweile nun zweieinhalb Jahren betreiben Natscha Nowakowski und ihr Partner Tobi das Café Kleine Auszeit am Markt in Adenau. Und es läuft gut, sagen die beiden. Ein Magnet für die Gäste dürften die hausgemachten Cheesecakes sein. Stets im Angebot ist der Klassiker New York Cheesecake, der – wie alle Cheesecakes – zubereitet mit Frischkäse und Sahne gehaltvoller und cremiger ist als ein Käsekuchen, der mit Quark zubereitet wird.