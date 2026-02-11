Kleine Auszeit in Adenau
Keks-Traum: Dieser Cheesecake ist besonders beliebt
Natascha Nowakowski und Tobi von der Kleinen Auszeit in Adenau mit einer Cheesecake-Kreation mit Kinderriegeln.
Natascha Nowakowski und Tobi von der Kleinen Auszeit in Adenau mit einer Cheesecake-Kreation mit Kinderriegeln.
Lydia Schauff

Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es das Café Kleine Auszeit am Markt in Adenau. Neben süß setzt das Betreiberpaar mittlerweile auch auf deftig. Sie verraten, welcher Cheesecake besonders beliebt ist und welche Veränderung demnächst ins Haus steht.

Lesezeit 3 Minuten
Seit mittlerweile nun zweieinhalb Jahren betreiben Natscha Nowakowski und ihr Partner Tobi das Café Kleine Auszeit am Markt in Adenau. Und es läuft gut, sagen die beiden. Ein Magnet für die Gäste dürften die hausgemachten Cheesecakes sein. Stets im Angebot ist der Klassiker New York Cheesecake, der – wie alle Cheesecakes – zubereitet mit Frischkäse und Sahne gehaltvoller und cremiger ist als ein Käsekuchen, der mit Quark zubereitet wird.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren