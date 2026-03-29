Es wird in vorerst keine zweite Integrierte Gesamtschule im Kreis Ahrweiler geben. Und das, obwohl sich viele Eltern, Politiker und Schüler im Kreishaus eingefunden und eine Petition für die IGS übergeben hatten. Doch der Kreistag hat entschieden.
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Schon im Foyer des Kreishauses war am Freitagnachmittag klar: Es würde keine gewöhnliche Sitzung des Kreistages werden. Zahlreiche politische Vertreter der Verbandsgemeinde Brohltal, Eltern, Schüler und Vertreter der Brohltalschule in Niederzissen waren ins Kreishaus gekommen, um unmittelbar vor der Sitzung des Kreistages ein Signal zu senden: Im Brohltal möchte man die zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) des Kreises Ahrweiler errichten.