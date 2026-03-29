Kreistag hat entschieden Keine zweite Integrierte Gesamtschule für den Ahrkreis Martin Ingenhoven 29.03.2026, 11:30 Uhr

i Zahlreiche Eltern, Schüler und Vertreter aus der Politik kamen am Freitag ins Kreishaus, um sich für eine zweite IGS im Kreis Ahrweiler stark zu machen. Sie übergaben eine Petition an Landrätin Cornelia Weigand (links). Martin Ingenhoven

Es wird in vorerst keine zweite Integrierte Gesamtschule im Kreis Ahrweiler geben. Und das, obwohl sich viele Eltern, Politiker und Schüler im Kreishaus eingefunden und eine Petition für die IGS übergeben hatten. Doch der Kreistag hat entschieden.

Schon im Foyer des Kreishauses war am Freitagnachmittag klar: Es würde keine gewöhnliche Sitzung des Kreistages werden. Zahlreiche politische Vertreter der Verbandsgemeinde Brohltal, Eltern, Schüler und Vertreter der Brohltalschule in Niederzissen waren ins Kreishaus gekommen, um unmittelbar vor der Sitzung des Kreistages ein Signal zu senden: Im Brohltal möchte man die zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) des Kreises Ahrweiler errichten.







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