Gutachten abgelehnt
Keine zweite IGS im Kreis Ahrweiler
Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen. In der Kreispolitik wurde darüber diskutiert, ob die Realschule plus zu einer Integ
Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen. In der Kreispolitik wurde darüber diskutiert, ob die Realschule plus zu einer Integrierten Gesamtschule (IGS) um- und ausgebaut wird, sodass man hier auch das Abitur machen kann.
Frank Bugge

Ein zweiter IGS-Standort im Kreis Ahrweiler ist erst einmal vom Tisch. Eine Mehrheit im Kreistag hat sich gegen den Antrag der FWG ausgesprochen, das Gutachten von Biregio aufgrund aktueller Zahlen zu aktualisieren.

Lesezeit 4 Minuten
Zahlreiche Eltern im Kreis Ahrweiler halten offensichtlich viel von der Schulform Integrierte Gesamtschule (IGS). Ähnlich wie in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten wünschen auch sie sich einen zweiten IGS-Standort neben Remagen. Mehr als 2000 Unterschriften unter einer Petition im März sprechen eine deutliche Sprache.
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