Flut im Ahrtal Keine zwei toten Kinder in Autowrack entdeckt 20.12.2024, 12:46 Uhr

i Die Flut im Juli 2021 hat eine Schneise der Zerstörung durch das Ahrtal gezogen - wie hier in dem Dorf Insul. Boris Roessler. dpa

Die Rhein-Zeitung muss bei ihrer Berichterstattung zur Flut im Ahrtal eine journalistische Fehlleistung einräumen. Anders als am 14. Juli 2022 berichtet ist nach der Flut kein Autowrack mit zwei toten Kindern bei Kreuzberg entdeckt worden.

Es ist eine Geschichte, die bis heute im Ahrtal kursiert: Rund sechs Wochen nach der Flut seien in einem Autowrack bei Kreuzberg zwei Kinderleichen entdeckt worden. Auch die Rhein-Zeitung hat so berichtet, im gedruckten Produkt am 14. Juli 2022 und bis vor Kurzem auf rhein-zeitung.

