Abfall im Kreis Ahrweiler Keine zusätzliche Papierabfuhr nach Weihnachten geplant Celina de Cuveland 23.01.2026, 05:00 Uhr

i Volle Altpapiertonnen stehen in Bad Neuenahr an der Straße und warten auf die Abfuhr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Rund um Weihnachten füllen sich die Papiertonnen im Kreis Ahrweiler schnell. Wären da nicht zusätzliche Abfuhrtermine sinnvoll – wie etwa zu Grünschnitthochzeiten bei der Biotonne? Nein, antwortet der AWB. Wir klären, wieso das keine Option ist.

Rund um die Weihnachtsfeiertage und Silvester fällt auch in den Haushalten im Kreis Ahrweiler zusätzlicher Papiermüll an. Onlinebestellungen für die Weihnachtstage, Geschenkpapier und auch die Aktionen rund um den „Black Friday“ im November sorgen für viel Pappe und Papier, dass die Mülltonne von Einfamilienhäusern, aber gerade auch von Mehrfamilienhäusern, viel zu schnell füllt.







