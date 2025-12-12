Keine Steuererhöhungen für die Bürger in der Grafschaft

Der Rat der Gemeinde Grafschaft hat deren Haushalt einstimmig beschlossen. Die Gemeinde steht weiterhin gut da, auf die Bürger kommen keine Steuererhöhungen zu. Doch es gab auch einige Streitthemen, über die sich die Fraktionen austauschten.
Lesezeit 2 Minuten
Der Grafschafter Haushalt für 2026 steht und findet durch die Bank Zuspruch in den Fraktionen. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk mit einem Volumen von 42,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt am Donnerstag nach mehr als vier Stunden Ratssitzung einstimmig.