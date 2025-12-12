Haushalt 2026 ist solide Keine Steuererhöhungen für die Bürger in der Grafschaft Thomas Weber 12.12.2025, 14:00 Uhr

i Steuererhöhungen stehen für die Bürger der Grafschaft 2026 erst einmal nicht an. Jens Büttner. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Rat der Gemeinde Grafschaft hat deren Haushalt einstimmig beschlossen. Die Gemeinde steht weiterhin gut da, auf die Bürger kommen keine Steuererhöhungen zu. Doch es gab auch einige Streitthemen, über die sich die Fraktionen austauschten.

Der Grafschafter Haushalt für 2026 steht und findet durch die Bank Zuspruch in den Fraktionen. Der Gemeinderat verabschiedete das Zahlenwerk mit einem Volumen von 42,8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt am Donnerstag nach mehr als vier Stunden Ratssitzung einstimmig.







