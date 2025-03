In der Bonner Harmonie hat das Barcelona Gipsy Balkan Orchestra die diesjährige Ausgabe des Bonner Weltmusikfestivals „Over the Border“ eröffnet. Das Publikum begrüßte die Band euphorisch – zu Recht, wie sich zeigen sollte.

Sie verbindet Nationen, Völker und Menschen, ist universell und emotional: Musik ist eine Sprache jenseits aller Grenzen, die selbst dann verstanden wird, wenn Worte versagen. Dieser Grundgedanke steht schon seit Jahren hinter dem Bonner Weltmusikfestival „Over the Border“ – und passt ebenso gut zum Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO), das die diesjährige Ausgabe in der Harmonie eröffnet hat und arabische Gesänge ebenso aufsaugt wie Klezmer, Balkan-Beats und Jazz im Stile Django Reinhardts.

i Margherita Abita auf der Bühne Thomas Kölsch

Schon das Ensemble umfasst ein halbes Dutzend Nationalitäten, dazu kommt sicherlich die doppelte Anzahl an Einflüssen, wenn das überhaupt reicht. Daraus entsteht eine Melange, die alle anspricht, gerade weil sie sich jeglicher Kategorisierung verweigert und einfach nur Musik ist, ohne irgendwelche Vorzeichen und Einschränkungen. Einen besseren Auftakt hätte sich Veranstalter Manuel Banha insofern kaum wünschen können, zumal das Publikum die Band euphorisch begrüßt hat. Und zwar zu Recht.

Energiegeladene Impulse und tolle Soloeinlagen

Zusätzlich zu den facettenreichen Arrangements des BGKO trägt auch die enorme Spielfreude der Musiker zu dem Jubel der Menge bei. Vor allem Klarinettist Xavi Pendón und Geiger Oleksandr Sora toben sich aus, spielen ein fantastisches Solo nach dem nächsten und feuern sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Akkordeonist Fernando Salinas, Gitarrist Julien Chanal und Perkussionist Albert Enkaminako agieren derweil als souveräne Rhythmusgruppe, in deren Mittelpunkt der ebenso präzise wie schwungvolle Bassist Ivan Kovačević steht.

Immer wieder treibt er mit expressivem Minenspiel und energiegeladenen Impulsen die Formation nach vorn und trägt so maßgeblich dazu bei, dass die Tanzmusik das Publikum nicht nur erreicht, sondern auch infiziert. Stillstehen kann dabei keiner – erst recht nicht, nachdem auch noch Margherita Abita die Bühne betreten hat. Die Sizilianerin mit der glasklaren Stimme fühlt sich offenbar in jeder Sprache zu Hause, beherrscht den arabischen Singsang ebenso wie slawische Verse oder französischen Chanson. Umso deutlicher schließlich der Kontrast zu Gastsänger Gordan Dizdarević Grk, der für ein paar Lieder zum BGKO stößt und mit seiner herben, kantigen Stimme eindrucksvolle Akzente setzt.

i Margherita Abita ist Sängerin des BGKO. Thomas Kölsch

Genüsslich schließt das BGKO auf diese Weise gut anderthalb Stunden lang die Ohren auf und macht neugierig auf mehr. Und mehr ist in ausreichender Menge vorhanden, angefangen beim Konzert der Local Ambassadors am Sonntag, 16. März, im Pantheon, das zwei Tage später (18. März) im Café Hahn in Koblenz wiederholt wird. Das Kollektiv ist gewissermaßen die Hausband des „Over the Border“-Festivals, bestehend aus einem festen Kern um den Bonner Pianisten Marcus Schinkel und dem Perkussionisten Pape Seck und erweitert um zahlreiche Gäste, zu denen in diesem Jahr sowohl Publikumsliebling Estrela Gomes als auch die beiden kreativen Köpfe hinter dem Projekt L’Ultrabal gehören. Diese Truppe mischt Chanson, Dub, Musette und Elektro zu einer neuen Art der Tanzmusik. Sie wird am 22. März im Telekom Forum auf die Berliner Formation Il Civetto treffen, die lateinamerikanische, französische und portugiesische Elemente zu einem urbanen Sound vermischen.

Und danach geht das Festival erst richtig los. Das Spektrum reicht vom Volks-Pop der Fäaschtbänkler über den Jazz der beiden Brüder Julian und Roman Wasserfuhr, den Reggae der Tribute-Band Marley’s Ghost und den kongolesischen Funk von Jupiter & Okwess bis hin zur Progressive World Music der Formation Lind Root. Spannend dürfte auch das Konzert des argentinischen Trios Tablao de Tango werden, das allerdings wegen eines Wasserschadens im Kammermusiksaal des Beethovenhauses ins Ortszentrum Dottendorf verlegt werden muss.

Weitere Informationen finden Sie auf www.overtheborder-festival.de