Leben an der B9 in Bad Breisig Keine anderweitige Nutzung für Avia-Tankstelle geplant Martin Ingenhoven 05.02.2026, 10:00 Uhr

i Derzeit wird das Gelände der ehemaligen AVIA-Tankstelle als Abstellfläche für Fahrzeuge genutzt. Martin Ingenhoven

Wie geht es mit der geschlossenen Avia-Tankstelle an der B9 in Bad Breisig weiter? Diese Frage stellt sich vielen Autofahrern derzeit. Klar ist nur, dass dort voraussichtlich wieder eine Tankstelle entstehen wird.

Bislang ist unklar, wie es mit der geschlossenen Automatentankstelle an der B9 weitergeht. Vom Eigentümer der Anlage war hierzu keine Auskunft zu erhalten. Bürgermeister Marcel Caspers bestätigte, dass derzeit keine Anträge auf eine eventuelle Nutzungsänderung des Geländes bei der Verwaltung vorlägen.







Artikel teilen

Artikel teilen