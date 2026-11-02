Mehrheit lehnt FWG-Antrag ab Kein zweites Gutachten zu einer zweiten IGS im Ahrkreis Ralf Grün 02.11.2026, 05:00 Uhr

i Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen. In der Kreispolitik wurde darüber diskutiert, ob die Realschule plus zu einer Integrierten Gesamtschule (IGS) um- und ausgebaut wird, sodass man hier auch das Abitur machen kann. Frank Bugge

Ein zweiter IGS-Standort im Kreis Ahrweiler ist erst einmal vom Tisch. Eine Mehrheit im Kreistag hat sich gegen den Antrag der FWG ausgesprochen, das Gutachten von Biregio aufgrund aktueller Zahlen zu aktualisieren.

Zahlreiche Eltern im Kreis Ahrweiler halten offensichtlich viel von der Schulform Integrierte Gesamtschule (IGS). Ähnlich wie in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten wünschen auch sie sich einen zweiten IGS-Standort neben Remagen. Mehr als 2000 Unterschriften unter einer Petition im März sprechen eine deutliche Sprache.







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