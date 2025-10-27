Bauarbeiten starten Kein Schulbusverkehr in Sinzigs Dreifaltigkeitsweg Judith Schumacher 27.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Kreuzung Jahnstraße/Dreifaltigkeitsweg ist ein neuralgischer Knotenpunkt am Schulzentrum, der als Erstes beim Straßenausbau angegangen wird. Judith Schumacher

Die Bauarbeiten zum Ausbau des Sinziger Dreifaltigkeitswegs beginnen. Das bedeutet auch, dass die Schulbusse den Weg nicht mehr nutzen können. Es gibt aber eine Ersatzhaltestelle, und das Schulzentrum soll laut Stadt gut erreichbar bleiben.

Der Ausbau des Dreifaltigkeitswegs, an dem das Sinziger Schulzentrum liegt, steht schon lange auf der Agenda der Stadt. Nun soll der erste Bauabschnitt beginnen, nachdem der Bauausschuss hierfür rund 550.000 Euro bei der Vergabe an die Firma Wahl bewilligt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen