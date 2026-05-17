Machbarkeitsstudie beauftragt Kein Platz für neues Feuerwehrhaus in Bengen? Thomas Weber 17.05.2026, 11:00 Uhr

i Für ein neues Feuerwehrhaus im Leonhard-Scholz-Weg dürfte es augenscheinlich nicht genügend Platz geben. Thomas Weber

Wie geht es weiter mit den Plänen für das neue Bürger- und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg in Grafschaft-Bengen? Der Bauausschuss hat nun erst einmal der Gemeinde geraten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Quasi aus der Not heraus.

Kann in Bengen eine Kombination aus Bürgerhaus und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg gebaut werden, wo derzeit die in den 1970er-Jahren von der Dorfgemeinschaft errichtete Mehrzweckhalle steht? Das wäre der Wunsch den Bengener, zumindest für den Fall, dass die Halle nicht saniert werden kann.







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