Machbarkeitsstudie beauftragt
Kein Platz für neues Feuerwehrhaus in Bengen?
Für ein neues Feuerwehrhaus im Leonhard-Scholz-Weg dürfte es augenscheinlich nicht genügend Platz geben.
Für ein neues Feuerwehrhaus im Leonhard-Scholz-Weg dürfte es augenscheinlich nicht genügend Platz geben.
Thomas Weber

Wie geht es weiter mit den Plänen für das neue Bürger- und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg in Grafschaft-Bengen? Der Bauausschuss hat nun erst einmal der Gemeinde geraten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Quasi aus der Not heraus.

Lesezeit 2 Minuten
Kann in Bengen eine Kombination aus Bürgerhaus und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg gebaut werden, wo derzeit die in den 1970er-Jahren von der Dorfgemeinschaft errichtete Mehrzweckhalle steht? Das wäre der Wunsch den Bengener, zumindest für den Fall, dass die Halle nicht saniert werden kann.

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