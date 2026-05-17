Wie geht es weiter mit den Plänen für das neue Bürger- und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg in Grafschaft-Bengen? Der Bauausschuss hat nun erst einmal der Gemeinde geraten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Quasi aus der Not heraus.
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Kann in Bengen eine Kombination aus Bürgerhaus und Feuerwehrhaus am Leonhard-Scholz-Weg gebaut werden, wo derzeit die in den 1970er-Jahren von der Dorfgemeinschaft errichtete Mehrzweckhalle steht? Das wäre der Wunsch den Bengener, zumindest für den Fall, dass die Halle nicht saniert werden kann.